В трех городах Польши сформированы бригады территориальной обороны

В трех городах Польши сформированы бригады войск территориальной обороны, в состав которых входят добровольцы.

Как сообщает Польское радио, сегодня церемонии принятия присяги участниками бригад проходят в Белостоке, Люблине и Ряшеве.

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В Белостоке министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что силы территориальной обороны не заменяют оперативных войск, но составляют их важное дополнение.

Как отметил министр, к этому новому виду войск привлечены местные общины, и он укрепляет оборонительные возможности государства.

«Опыт современных угроз, с которым мы столкнулись в Грузии, с которым столкнулись и далее сталкиваемся в Украине, показывает, каким необходимым фактором каждой современной армии являются войска территориальной обороны», - сказал Мацеревич.

Новый вид войск в Польше формируется по закону, принятому Сеймом в ноябре 2016 года.

В Министерстве обороны планируют до 2019 года привлечь в ряды войск территориальной обороны 53 тыс. человек. Новые силы должны сотрудничать с профессиональной армией, административной властью и местными общинами.

Создание войск территориальной обороны является приоритетом в работе руководства оборонного ведомства Польши. Служба в этих силах будет длиться от одного до шести лет, добровольцы будут учиться по образцам американской Национальной гвардии, то есть в течение одних выходных в месяц и две недели в год.