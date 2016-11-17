Польский Сейм проголосовал за создание войск теробороны

Соответствующий законопроект поддержали 269 депутатов Сейма, против высказались 170, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Войска территориальной обороны будут пятым постоянно действующим родом войск в Польше - в придачу к сухопутным, воздушным, морским и силам специального назначения. Их задачей будет поддержка регулярных польских войск и помощь гражданским лицам во время природных катастроф.

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До 2019 года планируется привлечь более 50 тысяч человек в войска территориальной обороны, которые будут выполнять опасные и логистические функции.

Ожидается, что прохождение поляками службы в этих войсках в знакомой местности, неподалеку от места их проживания, будет способствовать повышению общей эффективности территориальных войск.

В апреле 2016 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич обосновал необходимость создания сил территориальной обороны тем, что Польша "обеспокоена действиями северо-восточного соседа России, которая не скрывает своих агрессивных намерений и системно, начиная с 2008 года, осуществляет мероприятия для дестабилизации мирного порядка в Европе".

Территориальные войска не будут иметь оружия, а их задачей будет помощь в осуществлении мер безопасности во время массовых мероприятий, охране важных государственных объектов, организации эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций и обеспечения логистической поддержки армии, сообщил тогда министр.