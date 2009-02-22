Меркель считает, что преодолеть кризис можно только вместе
17:32, 22 февраля 2009Мир
1816
Лидеры стран "ломали голову" в Берлине
Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ считает, что разрешить мировой финансовый кризис возможно только путем совместных усилий стран Евросоюза и других стран мира.
«Мы убеждены, что такой международный кризис мы можем разрешить только совместными усилиями», - сказала канцлер на брифинге в Берлине по итогам подготовительной встречи к финансовому саммиту G20, который пройдет в Лондоне в начале апреля.
Подготовительная встреча в германской столице прошла по инициативе канцлера ФРГ, передает РИА «Новости».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter