Выставка вооружений открывается в Абу-Даби

Девятая выставка оборонительных вооружений "Айдекс-2009" открывается в воскресенье в эмиратской столице.

Нынешняя экспозиция станет рекордной по ряду параметров. Площадь одной из крупнейших в мире выставок вооружений увеличена в этом году почти на 50% и составляет 108 тысяч квадратных метров. Свои технические новинки продемонстрируют небывалое число участников - 897 компаний из пяти десятков стран. Впервые в район проведения выставки зашли - благодаря углублению морского канала - боевые корабли, объявил на пресс-конференции накануне открытия официальный представитель оргкомитета "Айдекс-2009" генерал Обейд аль-Катаби.

По его словам, на выставку, которую откроет президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, приглашены 150 официальных делегаций. Ожидается, что ее посетят более 45 тысяч человек.

Самыми крупными иностранными участниками экспозиции, организуемой один раз в два года, являются Германия, которая показывает продукцию 57 фирм, США, представленные 44 компаниями, и Турция, демонстрирующая технику 39 оборонных предприятий.

РИА “Новости”