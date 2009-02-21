Американцы ощутят эффект от сокращения налогов к 1 апреля

Американцы ощутят эффект от масштабного сокращения налогов в рамках антикризисного экономического плана к 1 апреля 2009 г., пообещал президент США Барак Обама. "Благодаря нашим действиям 95% всех рабочих семей получат налоговые послабления - в прямом соответствии с моими предвыборными обещаниями", - заявил Б.Обама сегодня в своем еженедельном обращении к нации.

По словам главы Белого дома, Министерство финансов США уже начало давать указания работодателям по снижению налоговых вычетов из зарплат. "Это означает, что к 1 апреля средняя американская семья начнет каждый месяц приносить домой как минимум на 65 долл. больше", - сказал Б.Обама. Он подчеркнул, что "никогда в истории Америки снижение налогов не вступало в силу так быстро и никогда не охватывало такое количество трудящихся американцев".

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