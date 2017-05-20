В деле связей команды Трампа с РФ появился новый фигурант - Washington Post

Еще один чиновник Белого дома является фигурантом расследования о связях с правительством РФ.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с делом.

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Имя чиновника не называется, однако журналисты сообщают, что он приближенное лицо президента США Дональда Трампа.

Отмечается также, что расследование перешло на несколько новый уровень и активизировалось, перейдя от скрытой от общественности работы к вручению повесток фигурантам дела. Источники также сообщают, что в ближайшие несколько недель расследование еще больше ускорится.

Сообщается, что следствие по-прежнему интересуется членами кампании Трампа и его переходной администрации, в том числе экс-советником по национальной безопасности Майклом Флинном и бывшим главой кампании Полом Манафортом.

19 мая адвокат Флинна заявил, что его подзащитный не будет соблюдать предписание комитета Сената по разведке о передаче информации о связях с РФ.