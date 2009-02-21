Сербские власти заплатят 42 млн. долл. за разрушение мечетей

Суд обязал власти Республики Сербской выплатить мусульманам боснийского города Баня-Лука 42 миллиона долларов за разрушение мечетей во времена гражданской войны, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов были разрушены все 16 мечетей Баня-Луки. Судебное решение, касающееся компенсации за эти мечети - первый случай привлечения сербских властей к ответственности за разрушение исламских святынь. Юристы, представляющие интересы мусульманских общин, заявляют, что создание подобного прецедента важнее материальной компенсации.

По информации исламских организаций, всего во время гражданской войны были разрушены или повреждены более тысячи мечетей. Как сообщает агентство Reuters, среди них были здания, построенные несколько веков назад.

Согласно Дейтонским соглашениям, подписанным в 1995 г., , государство Босния и Герцеговина состоит из двух частей — Мусульманско-Хорватской Федерации и Республики Сербской. Житель Боснии и Герцеговины может быть гражданином как Боснии и Герцеговины, так и одного из двух образований.