Россияне считают, что расходы на оборону нужно увеличить (опрос)

Большинство россиян считают, что за последнее десятилетие военная угроза для России со стороны других государств существенно ослабла, однако расходы на оборону следует увеличить, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За последнее десятилетие военная угроза России со стороны других стран существенно ослабла. Если в 2000 году такую угрозу усматривали 49% опрошенных, а в 2003 г. (год вторжения США в Ирак) - даже 57%, то сегодня - только 37%. Не видят такой угрозы сейчас 52% опрошенных. Жители Поволжья и Урала и сторонники КПРФ наиболее склонны считать, что для России существует военная опасность (42, 46 и 49% соответственно). Южане, сибиряки и единороссы чаще заявляют, что для страны нет угрозы со стороны других государств (62, 61 и 55% соответственно).

Состояние Вооруженных сил России за этот же период, как полагают опрошенные, существенно улучшилось. Если в 1998 г. хорошим его считали только 1%, а средним - 13%, то сейчас о хорошем состоянии говорят 17%, а о среднем - 48%. В 1998 году подавляющее большинство (81%) считало, что армия находится в плохом или очень плохом состоянии (41%), а теперь такие оценки высказывают только 25%. Хорошим состояние российской армии склонны считать сторонники ЛДПР (24%) и селяне (25%), средним - те, кто поддерживает партию «Справедливая Россия» (57%), плохим - «яблочники», сторонники «Правого дела» (44%) и столичные жители (39%).

Нынешняя численность российской армии (1,1 млн. военнослужащих) кажется оптимальной 48% опрошенных. Еще 25% считают, что ее численность надо увеличить и только 13% - наоборот, существенно сократить. Три года назад было несколько больше тех, кто выступал за сокращение армии (20%) и меньше - тех, кто предлагал ее увеличить (19%). За увеличение численности чаще выступают жители малых городов и сел (27%), сторонники ЛДПР и правых (по 31%). Москвичи и петербуржцы чаще склоняются к идее сократить армию (26%).

Что касается расходов на оборону, то большинство россиян, как и прежде, придерживаются мнения о том, что их следует увеличить. Год назад так считали 75% опрошенных, сейчас - 71%. К сокращению военных расходов призывают только 2-3%. О том, что российская армия нуждается в увеличении объема финансирования, склонны заявлять как те, кто оценивает ее состояние как хорошее (75%), так и те, кто считает его плохим (74%). Аналогичный ответ также чаще дают южане (85%), а также жители средних и малых городов (76-77%) наиболее склонны заявлять о необходимости увеличения объема финансирования армии. Оставить объем выделяемых средств на прежнем уровне чаще предлагают те, кто дает состоянию армии оценку «среднее» или выше (19-20%). Солидарность с ними демонстрируют жители Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (27% и 24% соответственно), а также столичные жители (25%) считают, что нужно выделять столько же средств, сколько и сейчас.

Опрос проведён 14-15 февраля 2009 г., опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.