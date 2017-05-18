Почему на этот раз Трамп не сможет увернуться от "дел с Россией" - The Guardian

Назначение Роберта Мюллера для расследования сговора с Кремлем обходит президента и демонстрирует серьезность обвинений против его окружения. Об этом пишет Джулиан Боргер в статье "Почему Трамп не сможет увернуться от "дел с Россией" на этот раз", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

После назначения Роберта Мюллера специальным советником, будущее президентства Дональда Трампа оказалось под угрозой.

С момента прихода к власти Трамп действовал так, как будто эта должность была избранной монархией, - и до сих пор он тешил себя этой иллюзией, чему способствовала большей частью раболепная Республиканская партия. Но, что отличает президентство США от монархии, даже в этих условиях, - это постоянные институты, состоящие из государственных служащих, прокуроров и адвокатов. Трамп высмеял их, назвав "болотом", в котором все продаются. Теперь "болото" нанесло ответный удар.

Трамп усугубил увольнение директора ФБР Джеймса Коми попыткам уничтожить его репутацию и представить все так, будто глава потерял доверие служащих. Это оскорбило группу следователей с обширными навыками и полномочиями – и это не те люди, которых хотелось бы потерять.

Трамп осложнил ситуацию, манипулируя новоназначенным заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном в вялой попытке представить ситуацию так, словно Розенштейн предоставил причину для увольнения Коми.

Теперь Розенштейн нанял Мюллера, чтобы расследовать возможный сговор между кампанией Трампа и Москвой во время российского вмешательства в выборы 2016 года. Одним словом, бессовестность Трампа обернулась против него, и у него есть много новых причин для беспокойства, как институциональных, так и личных.

С институциональной точки зрения специального прокурора труднее уволить или повлиять на него, чем на обычного юриста из департамента юстиции. Его может уволить только тот человек, который его нанял, Розенштейн (генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил самоотвод по всем вопросам, касающимся России). Но, будучи унизительно использованным однажды, Розенштейн вряд ли будет склонен прислушиваться к пожеланиям Белого дома во второй раз.

В специальном описании работы Мюллера говорится, что он продолжает расследование, которое контролировал Коми, плюс "любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно при расследовании". Должность бессрочна. Будут новые разоблачения, как например, сообщение в среду вечером в New York Times о том, что команда Трампа знала, что Майкл Флинн находится под следствием за тайную деятельность лоббиста, когда нанимала его в качестве советника по национальной безопасности.

Мандат может также включать в себя вопрос о препятствовании правосудию, учитывая очевидные попытки Трампа заставить Коми отказаться от дела Флинна, и опубликованный записи Коми о разговорах с Трампом.

Личный фактор, с которым сейчас столкнется Трамп, - это сам Мюллер. Его высоко ценят обе партии в Вашингтоне. В отличие от Коми, он не был запятнан опытом особенно грязных президентских выборов.

В среду вечером ветераны правопорядка и правоохранительных органов поспешили в интернет, чтобы похвалить Мюллера. "Мюллер опытен, компетентен, способен. Он совершенно неподкупный. Его нельзя запугать. На этом этапе его карьеры, ему ничего не нужно доказывать, рисковать репутацией, у него нет личных интересов", - написал в блоге Lawfare Дэвид Крис, бывший помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности.

Такая репутация не только практически запрещает Трампу уволить Мюллера. Теперь совершенно ясно, что расследование становится невероятно серьезным, а не второстепенным. И, вероятно, это поможет убедить пока лояльных, но нервных республиканцев, что они могут скоро оказаться на неправильной стороне истории.