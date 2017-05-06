Иран: соперники Роухани раскритиковали его за ядерные договоренности

В Иране во время предвыборных теледебатов главные соперники действующего президента Хассана Роухани раскритиковали его политику, пишет Радио Свобода.

Соперники обвинили Роухани в том, что он не смог улучшить экономическую ситуацию в стране после подписания в 2015 году соглашения об ограничении ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций Запада.

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Клирик Эбрагим Раисе заявил, что ядерные договоренности не улучшили жизнь иранцев. «Эта сделка как чек, который правительство не может перевести в наличные», – заявил Раисе. Он также обвинил правительство Роухани в демонстрации слабости во время ядерных переговоров.

Но несмотря криктику, Эбрагим Раисе заявил, что в случае избрания будет выполнять обязательства в рамках данного соглашения.

Мэр Тегерана Бакер Калибаф также заявил, что иранцы не получили выгоды от ядерного соглашения. Он обвинил Хассана Роухани в том, что тот слишком полагается на иностранные инвестиции, а не на собственные ресурсы.

Калибаф, который в третий раз баллотируется на пост президента также говорит, что сохранит соглашение в случае избрания.

Хассан Роухани, пришедший к власти в 2013 году, отстаивает свою политику, а консерваторов обвиняет в саботаже ядерной сделки и попытках подорвать ядерные договоренности.

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«Если ядерное соглашение является приемлемым, то почему вы развешивали билборды в Тегеране? Почему вы оскорбляли переговорщиков?», – отметил Роухани.

Президент Ирана также раскритиковал Корпус стражей Исламской революции из-за проведения провокационных ракетных испытаний с антиизраильскими лозунгами.

Эти дебаты, вторые из трех запланированных перед президентскими выборами 19 мая, были посвящены политическим и культурным вопросам. Третьи, последние, дебаты запланированы на 12 мая.