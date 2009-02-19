Ученые знают, где сидит бин Ладен

Научные работники Калифорнийского университета, что в Лос-Анджелесе, убеждены, что им удалось то, над чем безуспешно работают на протяжении лет ведущие спецслужбы мира. Они определили, где скрывается террорист номер один Осама бин Ладен. Ученые утверждают, что глава террористов находится в одном из трех идентифицированных ими сооружений в пакистанском городе Парачинар, неподалеку от афганской границы. По словам научных работников, такой вывод они сделали, проанализировав многочисленные снимки со спутников, а также руководствуясь принципами географии и здравого смысла.

Немецкая волна