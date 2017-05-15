101-летний ветеран Второй мировой прыгнул с парашютом и стал новым рекордсменом (фото)
18:56, 15 мая 2017Мир
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Ветеран стал самым старым в мире мужчиной, который прыгнул с парашютом.
Свой первый прыжок с парашюта мужчина совершил на свое 100-летие / фото CNN
Ветеран Второй мировой войны с запада Англии Брайсон Уильям Верден Хеес, которому исполнился 101 год стал самым старым в мире мужчиной, который прыгнул с парашютом, сообщает CNN.
Рекордсмен более известный как "Верден" - ветеран операции "Нептун", высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
CNN
101-летний дедушка совершил рекордный прыжок в воскресенье. В то же время стоит отметить, что свой первый в жизни прыжок с парашютом Хеес совершил в прошлом году, чтобы отпраздновать свое 100-летие.
CNN
"Прыжок с парашютом в прошлом году был невероятным опытом, я насладился им, поэтому захотел сделать это снова", - сказал он в заявлении для прессы.
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