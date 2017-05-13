WikiLeaks предложила $100 тысяч за записи разговоров Трампа и Коми

Организация WikiLeaks предложила 100 тысяч долларов за записи разговоров президента США Дональда Трампа и недавно уволенного директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"WikiLeaks предлагает 100 тысяч долларов США за пленки Трампа-Коми", – сообщает WikiLeaks.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw — WikiLeaks (@wikileaks) May 12, 2017

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.