WikiLeaks предложила $100 тысяч за записи разговоров Трампа и Коми

02:27, 13 мая 2017
Мир
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WikiLeaks предлагает вознаграждение за записи разговоров президента США с уволенным главой ФБР.

WikiLeaks ищет записи разговоров Травма с Коми / фото tsn.ua

Организация WikiLeaks предложила 100 тысяч долларов за записи разговоров президента США Дональда Трампа и недавно уволенного директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"WikiLeaks предлагает 100 тысяч долларов США за пленки Трампа-Коми", – сообщает WikiLeaks.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.

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Теги: #увольнение Коми#разговоры Трампа и Коми