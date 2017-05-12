The New York Times: Связь Трампа с Россией

Исполняющий обязанности директора ФБР, Эндрю МакКейб, сказал Конгрессу в четверг, что увольнение Джеймса Коми президентом Трампом не сорвет расследование агентства в отношении возможного сговора между Россией и кампанией Трампа.

Об этом говорится в редакционной статье "Связь Трампа с Россией", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Это хорошие новости. Несмотря на утверждение Трампа о том, что идея сговора является "абсолютной фальшивкой", и, несмотря на многие неизвестные, продолжают появляться новые сведения о связях. Вот частичный перечень связей, о которых мы что-то знаем.

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Семейный бизнес Трампов. Возможно, в Москве или Санкт-Петербурге нет Trump Tower, но это вовсе не из-за отсутствия попыток. Трамп и его семья стремились начать бизнес в России с 1980-х. Они также установили всесторонние коммерческие и личные отношения с российскими бизнесменами, которые связаны с политикой. В 2008 году Дональд Трамп-младший рассказал на конференции по недвижимости, что "русские создают довольно непропорциональную структуру в наших активах; скажем, в Дубае, и, конечно же, с нашим проектом в Сохо и в любом месте в Нью-Йорке", согласно данным новостного сайта туристической индустрии eTurboNews. Автор Джеймс Додсон сообщил, что другой сын, Эрик Трамп, сказал ему в 2013 году, что россияне профинансировали поля для гольфа Трампа. "Ну, мы не полагаемся на американские банки. Мы получаем все необходимое финансирование от России". Эрик Трамп отрицает, что говорил это.

Кроме того, Дональд Трамп сотрудничал с семьей Агаларовых, известной российской бизнес-группой, когда в 2013 году проводил свой конкурс "Мисс Вселенная" в Москве. За время своего пребывания там Трамп встретил более дюжины наиболее известных олигархов страны, сообщает Bloomberg News. Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп и старший советник президента, также был пойман в истории с Россией. Во время переходного периода Кушнер встречался с российским послом Сергеем Кисляком, а также с руководителем российского государственного банка.

Мир знал бы гораздо больше о зарубежных отношениях Трампа, если бы он опубликовал свои налоговые декларации, как это делал каждый президент за последние 40 лет.

Майкл Флинн. Флинн, бывший советник по национальной безопасности, несколько раз беседовал с Кисляком во время переходного периода, они обсуждали американские санкции в отношении России. Трамп уволил Флинна после публичного разглашения того, что он солгал вице-президенту Майку Пенсу о характере этих переговоров. Кроме того, RT, поддерживаемый российским правительством канал, заплатил Флинну 45 000 долларов за выступление в Москве в декабре 2015 года. Во время этой же поездки он сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на праздничном вечере RT. Пентагон ведет расследование, пытаясь выяснить, почему Флинн, офицер военной разведки в отставке, не раскрыл информацию и не получил разрешения от государственных и оборонных ведомств, прежде чем принимать деньги от иностранного правительства.

Джефф Сешнс. Сешнс, генеральный прокурор, во время своего слушания в Сенате подтвердил, что у него не было никаких контактов с российскими официальными лицами, когда он активно участвовал в кампании Трампа. В действительности, он дважды встречался с Кисляком, один раз – в своем офисе в Сенате и один раз – на национальном собрании Республиканской партии.

Пол Манафорт. Манафорт, бывший глава кампании Трампа, работал консультантом для пророссийской политической партии в Украине и бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого поддерживал Кремль. Манафорт обвиняется в получении тайных платежей от пророссийской партии. Примерно десять лет назад, Манафорт также работал на Олега Дерипаску, российского олигарха, с тесными связями с Путиным. Associated Press получили памятку, которую он написал Дерипаске, предложив план, который, по его словам, "принесет большую пользу правительству Путина".

Картер Пейдж. Американские официальные лица считают, что Пейдж, советник по внешней политике, в ходе кампании имел контакты с должностными лицами российской разведки. Он также выступил с пророссийской речью в Москве в июле 2016 года. Пейдж когда-то работал в московском офисе Merrill Lynch, где он сотрудничал с государственным энергетическим гигантом "Газпром".

Роджер Стоун. Стоун, неофициальный, но близкий советник Трампа, летом прошлого года обменивался сообщениями с Guccifer 2.0, аккаунтом в Twitter, который считают фронтом российских спецслужб, принимавших участие во взломе Демократического национального комитета и кампании Хиллари Клинтон. Во время кампании, Стоун, казалось, знал заранее, что WikiLeaks опубликует электронные письма из почты Джона Подесты, председателя кампании Хиллари Клинтон.

Трамп и его помощники могут кричать до хрипоты, что здесь нет ни дыма, ни огня. Но в целом, известные факты говорят о необычайно широкой сети отношений с крупной иностранной державой. Любой, кто заботится о доверии к американскому избирательному процессу, должен тщательно изучить, вмешивалась ли Россия, и [если это произошло], то каким образом и кто был пособником.