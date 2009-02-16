Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

Два пассажирских поезда в понедельник столкнулись в Чехии, ранены 23 человека.

ЧП произошло на северо-востоке Чехии недалеко от Пашкова. Поезда столкнулись в пяти километрах от станции. Раненых доставляют в ближайшие клиники. На месте происшествия работают спасатели и медики. По предварительной информации, ранены как минимум 23 человека, один из них - машинист поезда. Десять раненых, в основном молодые люди и студенты, доставлены в больницу во Фрыдек-Мистек. Еще десятерых пострадавших перевезли в Остраву, двоих из них транспортировали медицинским вертолетом.

Причина железнодорожной катастрофы пока неизвестна. На месте ЧП работают сотрудники Железнодорожной инспекции.

РИА Новости