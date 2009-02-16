Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии
16:13, 16 февраля 2009Мир
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Причина катастрофы пока неизвестна
Два пассажирских поезда в понедельник столкнулись в Чехии, ранены 23 человека.
ЧП произошло на северо-востоке Чехии недалеко от Пашкова. Поезда столкнулись в пяти километрах от станции. Раненых доставляют в ближайшие клиники. На месте происшествия работают спасатели и медики. По предварительной информации, ранены как минимум 23 человека, один из них - машинист поезда. Десять раненых, в основном молодые люди и студенты, доставлены в больницу во Фрыдек-Мистек. Еще десятерых пострадавших перевезли в Остраву, двоих из них транспортировали медицинским вертолетом.
Причина железнодорожной катастрофы пока неизвестна. На месте ЧП работают сотрудники Железнодорожной инспекции.
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