В Эстонии три человека получили тюремные сроки за шпионаж в пользу России

В конце прошлой недели суд признал виновным 32-летнего гражданина Эстонии Максима Груздева, сообщает во вторник, 23 февраля, Delfi.

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Согласно сообщению, установлено, что мужчина имел тайное отношение к российским спецслужбам, и его деятельность была направлена на подрыв деятельности учреждений безопасности Эстонии. В рамках обвинения российские спецслужбы завербовали Груздева во второй половине 2013 года на российской территории в Псковской области. С того момента и до задержания в октябре прошлого года Груздев передавал российским спецслужбам, помимо прочего, и информацию о деятельности сотрудников КаПо (охранная полиция), а также участвовал в агентурно-оперативной работе российских спецслужб. Суд назначил Груздеву в качестве наказания четыре года тюремного заключения, сообщила прокуратура и Полиция безопасности.

Также, по данным издания, в октябре 2015 года суд признал виновным 21-летнего гражданина Эстонии Александра Руднева, которому инкриминировали преступление против государства при сотрудничестве с российскими спецслужбами. Руднев был завербован весной 2013 года в Псковской области и передавал информацию спецслужбам до задержания в 2015 году. В соответствии с обвинением, Руднев предоставлял информацию зарубежным спецслужбам о деятельности военных в Южной Эстонии, о пограничных кордонах Лыунаской префектуры и местах службы. Суд назначил Рудневу наказание за антигосударственное преступление в виде восьми лет лишения свободы.

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Тогда же суд признал виновным 42-летнего Павла Романова, являющегося лицом без гражданства. Отмечается, что он вступил в тайное сотрудничество с российскими спецслужбами еще в 1994 году в Псковской области. Романов работал на них до февраля 2015 года, когда и был задержан по подозрению в совершении преступления. Мужчина предоставлял зарубежным спецслужбам информацию об обороноспособности Эстонии, о защите госграницы, а также о рабочих заданиях сотрудников правозащитных учреждений. В качестве наказания суд назначил Романову четыре года и десять месяцев тюремного заключения, из которых он должен отбыть сразу один год и десять месяцев.