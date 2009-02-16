В Атлантическом океане столкнулись две атомные субмарины

Две атомные подводные лодки - британская Vanguard и французская Le Triomphant, несущие ракеты с ядерными боеголовками, столкнулись в водах Атлантического океана в начале февраля, утечки радиации не произошло, пострадавших нет, пишет в понедельник британское издание Sun со ссылкой на неназванный источник в министерстве обороны Великобритании.

Инцидент, предположительно, произошел 3 или 4 февраля в открытых водах Атлантического океана. В общей сложности на борту субмарин находился 241 моряк, никто не пострадал.

"Вряд ли мог произойти ядерный взрыв. Однако радиоактивная утечка могла случиться. В худшем случае мы бы потеряли экипаж и боеголовки. Это была бы национальная катастрофа", - сказал источник газеты.

Минувшей ночью Vanguard, на корпусе которой заметны вмятины и царапины, была отбуксирована на военно-морскую базу в Шотландии Faslane, говорится в сообщении. В свою очередь, Le Triomphant, гидроакустическая система которой получила значительные повреждения, своим ходом добралась до порта в городе на западе Франции Брест.

Длина обеих лодок составляет 150 метров, а диаметр - 13 метров. Каждая из них может нести до 48 боеголовок в 16 ракетах.

Представитель министерства обороны Великобритании отказался комментировать действия подлодок.

РИА Новости