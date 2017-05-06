Участие НАТО в сирийском конфликте не рассматривается - Столтенберг

Вопрос об участии солдат НАТО в сирийском конфликте не рассматривается.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel, передает 112 Украина.

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"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что обучение местных военнослужащих - как в Ираке, так и в Афганистане - лучшее оружие для борьбы с террором.

Столтенберг также сказал, что возможно НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.

Как сообщал УНИАН, ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не будет вмешиваться в возможный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей.

Одновременно он упрекнул руководство КНДР в дестабилизации ситуации во всем регионе.