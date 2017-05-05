В Бразилии осудили исламистов, которые готовили теракт до Олимпиады в Рио

Суд в Бразилии огласил приговоры восьмерым мужчинам, которых признали виновными в подготовке исламистского теракта до летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, как сообщает DW.

Обвиняемых приговорили к тюремному заключению сроком от пяти до пятнадцати лет. Суд в городе Куритиба обосновал свое решение тем, что группа исламистов планировала создать взрывчатку, купить оружие и совершить теракт против иностранных туристов и гомосексуалов. Возраст обвиняемых - от 19 до 33 лет.

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Членов исламистской ячейки задержали 21 июля 2016 года, почти за две недели до начала Олимпиады. Полиция перехватила сообщения, которыми группировки обменивалось в мессенджере Telegram.

Министерство юстиции назвало задержанных плохо организованным "любительским центром". Однако в сентябре прокуратура заявила, что задержанные были готовы к конкретных террористических действий.

Суд также признал обвиняемых виновными в распространении видеороликов с кадрами казней жертв "Исламского государства"(ИГ). По версии суда, некоторые из обвиняемых также составили присягу ИГ, однако непосредственного контакта с этой террористической сетью они не имели.