Парламент Великобритании распущен перед досрочными выборами

В Великобритании в преддверии досрочных всеобщих выборов в 00:01 по местному времени 3 мая был распущен парламент. Об этом сообщается на сайте высшего законодательного органа королевства, передает РБК.

По закону, как уточнили представители парламента, этот орган должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов.

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«Процедура голосования была назначена на 8 июня, соответственно, парламент должен быть распущен в 00:01 [по местному времени] в среду, 3 мая», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в этот же день, как сообщал CNN, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нанесет визит королеве Елизавете II. В Букингемском дворце политик будет просить дать королеву официальное разрешение на роспуск парламента, однако эта процедура, по информации телеканала, будет носить исключительно формальный характер.​

Роспуск парламента, как отмечается на сайте высшего законодательного органа Великобритании, означает, что «каждое место в палате общин становится вакантным», все дела в парламенте заканчиваются, а депутаты «возвращаются к участию в общественной жизни» и теряют привилегии, связанные с их прежними депутатскими полномочиями.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Палата общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (нижняя палата британского парламента) поддержала инициативу премьер-министра Терезы Мэй 8 июня провести досрочные парламентские выборы.

За соответствующее решение проголосовали 522 члена Палаты общин. Против голоса отдали 13 членов парламента.