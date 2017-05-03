Клинтон обвинила в поражении на выборах российских хакеров

Хиллари Клинтон во вторник заявила, что проиграла президентские выборы прошлого года из-за действий российских хакеров и главы ФБР Джеймса Коми. Она также назвала себя "частью сопротивления" президенту Дональду Трампу, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом", - сказала он в интервью CNN.

Хотя Клинтон и сказала, что берет на себя полную личную ответственность за свое поражение, она добавила, что она бы выиграла, если бы не произошли две вещи.

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Во-первых, по словам Клинтон, хакеры, которых она считает российскими, обнародовали электронную почту главы ее избирательной кампании Джона Подесты, а во-вторых, 28 октября глава ФБР уведомил конгресс, что бюро снова расследует использование Клинтон частного сервера в бытность госсекретарем.

"Я бы победила, если бы письмо Джеймса Коми и российское использование WikiLeaks не заронило сомнение в умы многих людей", - сказала Хиллари Клинтон.

Она назвала это "беспрецедентным вмешательством" со стороны иностранного лидера, который не является ее поклонником.

На вопрос о том, не стало ли женоненавистничество одной из причин ее поражения, Клинтон сказала, что: "Да, я думаю, это сыграло роль".

Во время интервью CNN Клинтон постоянно критиковала Дональда Трампа, не оставив никаких сомнений, что она против как его решений, так и стиля его жизни.

"Я вновь стала активистом, и я - часть сопротивления [Трампу]", - сказала она.