В Кыргызстане из-за оползня погибли 24 человека

В Кыргызстане утром 29 апреля возник оползень почвы объемом 1 миллион кубометров, в результате чего погибли 24 человека. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные МЧС страны, оползень произошел в селе Аюу Узгенского района.

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По предварительным данным МЧС Кыргызстана, земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Ведется подготовка к эвакуации 40 семей с потенциально опасного участка.

На место выехала группа спасателей в количестве 33 человек, а также члены Комиссии по гражданской защите. На место отправлена грузовая машина с 30 пятиместными палатками, 30 комплектами гигиенических средств, а также 30 столовыми комплектами.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в больницу госпитализированы три человека, двое из них доставлены с диагнозом "истерический невроз", еще один – с диагнозом "геморрагический инсульт".

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в результате оползня в столице департамента Путумайо в Колумбии погибло более 270 человек. Также пострадали более 400 человек, 220 считаются пропавшими без вести.