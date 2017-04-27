Facebook: правительства разных стран ведут пропаганду в соцсети

Крупнейшая социальная сеть мира Facebook в четверг, 27 апреля, заявила, что стала "полем боя" для разных правительств, которые пытаются манипулировать общественным мнением в других странах. Компания анонсировала новые меры для противодействия "информационным операциям", которые вышли за пределы современного явления fake news - "лживых новостей", говорится в отчете компании, как сообщает DW.

В подготовленном аналитиками по кибербезопасности документе в частности говорится, что отдельные правительства и организации хорошо финансируют "подковерные усилия" для распространения пропагандистской информации и лжи для геополитических целей. Указано также на создание сотен искусственных профилей для "раздувания ложного" важности отдельных тем, сбор паролей пользователей обманом, кампании по координации "лайков" для вирусного продвижения публикаций, создания групп для скрытой пропаганды, а также распространение расистских материалов и таких, которые разжигают ненависть.

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Отмечается, что подобное "ложное раздувание" как правило организуется людьми со знанием местного языка и базовыми знаниями о политической ситуации в стране-цели пропаганды. Авторы отчета отметили, что целью таких кампаний может быть как поддержка или дискредитация тех или иных идей или кандидатов, так и создания атмосферы недопонимания и недоверия в целом.

Соцсеть сообщила, что начнет борьбу с "информационными операциями" по удалению фейковых профилей и выявления политического или коммерческого спама. В частности перед выборами во Франции на прошлой неделе Facebook заблокировал около 30 тысяч аккаунтов в стране.