В Баку застрелили главнокомандующего ВВС Азербайджана

В Баку убит главнокомандующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Азербайджана Равиль РЗАЕВ.

Как передает ИТАР-ТАСС, Р.РЗАЕВ был застрелен сегодня утром. Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы Министерства обороны страны Эльдар САБИРОГЛУ.

По его словам, "убийца выстрелил в голову 64-летнего генерала на пороге его дома". Смертельно раненый Р.РЗАЕВ "был доставлен в госпиталь, где скончался", сообщил Э.САБИРОГЛУ.

Причина покушения на главнокомандующего ВВС неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Р.РЗАЕВ родился 10 марта 1945 года в Сальянском районе Азербайджана. Командующим ПВО и ВВС Вооруженных сил Азербайджана был назначен в 1992 году. Звание генерал-лейтенанта было присвоено в 2004 году.