На выборах в Израиле опубликованы экзит-полы

В Израиле состоялись досрочные парламентские выборы.

Главная борьба за места в Кнессете развернулась между правой партией "Ликуд" экс-премьера Биньямина НЕТАНЬЯХУ и правящей центристской партией "Кадима" во главе с министром иностранных дел Ципи ЛИВНИ. Основными претендентами на третье место были правонационалистическая партия "Наш дом Израиль" и левая Партия труда ("Авода").

По данным exit-polls, лидирует "Кадима", по предварительным данным, она получает 30 мест в парламенте страны. Оппозиционная партия "Ликуд" - 28, а "Наш дом Израиль" - 14-15 мест. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильские телеканалы.

Опросы, проводимые перед голосованием, показывали небольшое преимущество партии Б.Нетаньяху. Третье место прочили партии "Наш дом Израиль" под руководством Авигдора Либермана, сделавшей ставку на жесткую политику в отношении палестинцев и полную аннексию тех территорий на Западном берегу реки Иордан, на которых размещены еврейские поселения.