Золотой сундук Медведева открылся: фонды "тайной империи" премьера РФ опубликовали отчеты (видео)

Благотворительные фонды, упомянутые в расследовании ФБК о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликовали свою отчетность. Об этом на своем сайте написал создатель ФБК Алексей Навальный.

"Кошелёк Медведева Елисеев в своём интервью признался, что все четыре их фонда — это по сути один фонд. И теперь можно совершенно официально утверждать, что этот медведевский "благотворительный суперфонд", вся благотворительность которого заключается в содержании дворцов и виноградников, собирает денег на порядок больше, чем реальные фонды, даже самые крупные", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеСледком РФ решил не трогать "тайную империю" Медведева (документ)

Навальный напомнил, что "тайная империя" Медведева это:

- Фонд "Градислава" — на него сегодня оформлена усадьба Миловка в Плесе;

- Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта — на тот фонд записана горная дача в Псехако;

- Фонд "Соцгоспроект" — это дача-подарок от Усманова, виноградники в Анапе, сельскохозяйственные предприятия в Курской области;

- Фонд "Дар" — сегодня владеет квартирами в реконструированном дворце графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге. В разное время владел усадьбами в Миловке и Псехако.

В общей сложности эти четыре фонда отчитались о расходах на 3,7 миллиарда рублей за 2016 год.

Если соединить медведевские фонды, то получится так: