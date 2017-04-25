Золотой сундук Медведева открылся: фонды "тайной империи" премьера РФ опубликовали отчеты (видео)
Никаких деталей по расходам в отчетности нет.
Благотворительные фонды, упомянутые в расследовании ФБК о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликовали свою отчетность. Об этом на своем сайте написал создатель ФБК Алексей Навальный.
"Кошелёк Медведева Елисеев в своём интервью признался, что все четыре их фонда — это по сути один фонд. И теперь можно совершенно официально утверждать, что этот медведевский "благотворительный суперфонд", вся благотворительность которого заключается в содержании дворцов и виноградников, собирает денег на порядок больше, чем реальные фонды, даже самые крупные", - говорится в его сообщении.
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Навальный напомнил, что "тайная империя" Медведева это:
- Фонд "Градислава" — на него сегодня оформлена усадьба Миловка в Плесе;
- Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта — на тот фонд записана горная дача в Псехако;
- Фонд "Соцгоспроект" — это дача-подарок от Усманова, виноградники в Анапе, сельскохозяйственные предприятия в Курской области;
- Фонд "Дар" — сегодня владеет квартирами в реконструированном дворце графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге. В разное время владел усадьбами в Миловке и Псехако.
В общей сложности эти четыре фонда отчитались о расходах на 3,7 миллиарда рублей за 2016 год.
Если соединить медведевские фонды, то получится так:
Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.