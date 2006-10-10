Генпрокуратура РФ не подтверждает информацию о задержании украинцев

Генпрокуратура РФ и ГУВД Москвы не подтверждают информацию о задержании подозреваемых в убийстве первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова. Как сообщили РБК официальные представители этих ведомств: "В настоящее время мы не располагаем такой информацией и не комментируем заявления, изложенные на страницах некоторых изданий со ссылкой на анонимные источники".

Напомним, что сегодня некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова задержаны двое подозреваемых. По одним данным, задержанные - граждане Украины, по другим - бывшие сотрудники спецслужб. Выйти на след предполагаемых "киллеров" помогла проверка разговоров по сотовым телефонам, совершенным в вечер убийства в районе Сокольников. По данным источников изданий, аресты были произведены в конце прошлой недели.