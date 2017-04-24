В армии США допускают поставки Россией оружия талибам

Американский военный чиновник предполагает, что Россия вооружает боевиков группировки «Талибан», как сообщает "Радио свобода".

Генерал Джон Николсон, командующий войсками США в Афганистане, заявил во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, что не будет спорить относительно российского участия в войне в Афганистане, в том числе и по поставкам оружия талибам.

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По словам Николсона, «очень вероятно», что боевики пакистанской сети «Хаккани» ответственны за нападение 21 апреля на афганскую военную базу в Мазар-и Шарифе, в результате чего погибли более 100 афганских солдат.

Ответственность за это нападение взяла группировка «Талибан».

Министр обороны США Джеймс Мэттис 24 апреля прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, чтобы оценить потребности в борьбе с «Талибаном» и другими боевиками.

Его приезд совпал с объявлением об отставке министра обороны и начальника штаба армии Афганистана после того, как на прошлой неделе было совершено нападение на военную базу.

По данным Министерство обороны Афганистана, более 100 военных погибли или были ранены в результате нападения, произошедшего на севере страны в городе Мазар-и Шариф, в то же время чиновники в Кабуле сообщили афганской службе Радио Свобода, Радио Свободный Афганистан, погибли более 130 военных.