В Афганистане талибы атаковали базу и убили не менее 70 военнослужащих

Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 70 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана, передает Русская служба Би-би-си.

По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.

Читайте такжеАвтомобиль со взрывчаткой въехал в стену немецкого консульства в Афганистане

Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

Со стороны талибов потери составили как минимум десять человек.