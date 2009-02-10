МИД Грузии: из-за российских войск растет преступность

Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что распространенная российскими СМИ информация об обстреле Цхинвала не соответствует действительности. "Это очередная ложь российских пропагандистских механизмов, цель которой - перенести внимание международной общественности с существующих проблем в регионе", - указывает в своем комментарии департамент прессы и информации МИД Грузии.

Департамент отмечает, что из-за российских войск в регионе сложилась "тяжелая криминогенная обстановка". В частности, "с контролируемой оккупантами территории осуществляются нападения на мирное население, что заканчивается жертвами, с целью получения выкупа похищают людей и происходят разных типов криминальные инциденты".

Департамент отмечает, что Грузия четко исполняет взятые обязательства по прекращению огня от 12 августа 2008 г., и грузинская сторона не концентрирует военную технику на территориях, прилегающих к Южной Осетии, что отражено в отчетах Евросоюза и военных наблюдателей ОБСЕ.

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