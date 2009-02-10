МИД Грузии: из-за российских войск растет преступность
Ответ на сообщение об обстреле
Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что распространенная российскими СМИ информация об обстреле Цхинвала не соответствует действительности. "Это очередная ложь российских пропагандистских механизмов, цель которой - перенести внимание международной общественности с существующих проблем в регионе", - указывает в своем комментарии департамент прессы и информации МИД Грузии.
Департамент отмечает, что из-за российских войск в регионе сложилась "тяжелая криминогенная обстановка". В частности, "с контролируемой оккупантами территории осуществляются нападения на мирное население, что заканчивается жертвами, с целью получения выкупа похищают людей и происходят разных типов криминальные инциденты".
Департамент отмечает, что Грузия четко исполняет взятые обязательства по прекращению огня от 12 августа 2008 г., и грузинская сторона не концентрирует военную технику на территориях, прилегающих к Южной Осетии, что отражено в отчетах Евросоюза и военных наблюдателей ОБСЕ.