КНДР пригрозила ядерным ударом Австралии

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если та продолжит «слепо и рьяно подчиняться требованиям США». Как сообщает The Guardian, Северокорейское государственное новостное агентство KCNA обнародовало заявление пресс-секретаря МИД КНДР, угрожающего министру иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая сказала, что Австралия продолжит санкции против Северной Кореи.

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В заявлении северокорейского МИД также шла речь о «о потоке грязи против КНДР, которая просто защищается».

В сообщении было сказано, что, если Австралия продолжит линию США «по изоляции и удушению КНДР», это будет самоубийственным шагом вступления в зону действия ядерного оружия КНДР.

На прошлой неделе Бишоп в интервью ABC сказала, что северокорейская ядерная программа является «серьезной угрозой Австралии», которая должна быть остановлена международным сообществом. Также Бишоп не исключила возможности продолжения санкций против КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к Корейскому полуострову группу военных кораблей, а также провели встречи с руководством Китая с целью оказания давления на правительство Северной Кореи для того, чтобы эта страна отказалась от разработки и применения ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на влияние Китая в решении данной проблемы, поскольку Северная Корея экономически зависит от КНР.

В СМИ были опубликованы снимки со спутника, на которых видно, что Северная Корея начала подготовку к очередным испытаниям ядерного оружия.