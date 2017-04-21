Китай может решить "северокорейский кризис", если захочет – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая есть мощный рычаг влияния на экономику Северной Кореи, потому именно он играет одну из ключевых ролей в урегулировании возникшего вокруг этой страны кризиса.

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"Китай – это жизненно важная экономическая артерия для КНДР. И, хотя это нелегко, если они (Китай – УНИАН) захотят решить северокорейскую проблему, они это сделают", - написал Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

China is very much the economic lifeline to North Korea so, while nothing is easy, if they want to solve the North Korean problem, they will — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм. Позже постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.