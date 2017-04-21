Китай может решить "северокорейский кризис", если захочет – Трамп

20:46, 21 апреля 2017
Мир
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Если Китай захочет устранить проблемы, которые возникают вокруг КНДР, он это сделает.

Си Цзиньпинь и Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая есть мощный рычаг влияния на экономику Северной Кореи, потому именно он играет одну из ключевых ролей в урегулировании возникшего вокруг этой страны кризиса.

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"Китай – это жизненно важная экономическая артерия для КНДР. И, хотя это нелегко, если они (Китай – УНИАН) захотят решить северокорейскую проблему, они это сделают", - написал Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм. Позже постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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Теги: #северокорейский кризис#ядерная война КНДР#ядерные испытания КНДР