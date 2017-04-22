Северная Корея возобновила подготовку к ядерным испытаниям - СМИ

КНДР начала подготовку к ядерным испытаниям. Такой вывод можно сделать, судя по активности, которая наблюдается на полигоне Пунгери. Об этом сообщила мониторинговая группа портала 38 North, на основе анализа сделанных снимков со спутника.

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Полученные снимки показывают, что в главном административном округе, есть небольшой грузовик или фургон и несколько неопознанных объектов и видов деятельности. В то время изображения имеют недостаточно высокое разрешение, чтобы определить, что это за объекты, некоторые из них могут быть материалами или оборудованием, которое накрыто брезентом или сетками.

Издание сообщает, что на ядерном полигоне появились возможности для проведения шестого ядерного испытания.

Как сообщал УНИАН ранее, в Северной Корее СМИ предупредили Соединенные Штаты Америки о "супермощном предупредительном ударе".

Позже министр обороны США Джим Маттис заявил, что заявления Северной Кореи - провокационные, но они оказывались пустыми раньше, поэтому им не следует верить. "Что касается последних заявлений Северной Кореи, я думаю, мы все уже привыкли к ним, их угрозы не подтверждаются", - сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве Маттис.