В Париже прошли акции протеста против президентских выборов (фоторепортаж)

Парижские полицейские в субботу применили слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, проходящей за сутки до первого тура президентских выборов во Франции, сообщают очевидцы, передает РИА Новости.

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантовhttps://t.co/YxQHpzFxAspic.twitter.com/7NzgDRfISy — РИА Новости (@rianru) April 22, 2017

Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений.

Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

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Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.