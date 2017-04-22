В Париже прошли акции протеста против президентских выборов (фоторепортаж)

21:20, 22 апреля 2017
Мир
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Полицейские применили слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации.

Парижские полицейские в субботу применили слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, проходящей за сутки до первого тура президентских выборов во Франции, сообщают очевидцы, передает РИА Новости.

Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений.

Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства.

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Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.

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Новость в сюжете: Выборы президента Франции
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