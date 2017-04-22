Боевики ИГИЛ перенесли свою "столицу" на 140 км от Ракки‍

Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор, сообщили источники в Минобороны США американскому телеканалу Fox News.

"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил, ИГИЛ передвинуло так называемую столицу из Ракки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики ИГИЛ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке - CBS

На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовое перемещение из Ракки "бюрократов" и "администраторов" ИГИЛ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но главарей ИГИЛ там больше нет".

Ранее стало известно, что американские военные ликвидировали в Сирии командира ИГ.