Боевики ИГИЛ перенесли свою "столицу" на 140 км от Ракки‍

21:40, 22 апреля 2017
Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" в город Дейр эз-Зор.

Иллюстрация / REUTERS

Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор, сообщили источники в Минобороны США американскому телеканалу Fox News.

"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил, ИГИЛ передвинуло так называемую столицу из Ракки", - говорится в сообщении.

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На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовое перемещение из Ракки "бюрократов" и "администраторов" ИГИЛ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но главарей ИГИЛ там больше нет".

Ранее стало известно, что американские военные ликвидировали в Сирии командира ИГ.

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Теги: #Сирия#боевики ИГИЛ#столица ИГИЛ#борьба с ИГИЛ