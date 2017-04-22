Американские военные ликвидировали в Сирии командира ИГ

Американские военные выследили и убили на территории Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство", передает Русская служба Би-би-си.

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Операция была проведена на востоке страны в районе города Майадин.

В сообщении министерства обороны США убитого называют Абдурахмоном Узбеки. Там же сообщается, что он, предположительно, из Узбекистана.

В Пентагоне заявили, что он был ближайшим помощником лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдиди и участвовал в подготовке нападения на ночной клуб в Стамбуле 1 января, в результате которого погибли 39 человек. Теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.