Самолеты НАТО в 2016 году совершили почти 800 вылетов "по тревоге" из-за России

В прошлом году самолеты-перехватчики стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) совершили всего 870 вылетов по тревоге. Об этом заявили представители военно-воздушных сил НАТО, передает DW.

По данным представителей Альянса, это количество вылетов - более чем в два раза превышает зафиксированные на протяжении 2015 года аналогичные случаи вылетов самолетов-перехватчиков по тревоге. Тогда это число составляло 410 случаев. Отмечается, что подавляющее большинство зарегистрированных в течение 2016 года случаев, когда боевые самолеты НАТО поднимались в небо по тревоге, спровоцировали действия российской авиации. Таких случаев насчитали 780.

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Только 90 случаев приходились на боевые самолеты других государств, не являющихся членами Альянса, или же на пассажирские и грузовые самолеты, которые не были сразу идентифицированы, говорится в сообщении военных НАТО.

Также отмечается, что военно-воздушные силы Турции, которая тоже является страной-членом НАТО, теперь осуществляют вылеты под руководством сил Нато. Ситуация в Турции и российское вмешательство в сирийский конфликт тоже изрядно повлияли на рост количества вылетов по тревоге, говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года самолет турецких военно-воздушных сил сбил российский бомбардировщик Су-24, который якобы залетел в турецкое воздушное пространство. В НАТО предполагают, что если бы на то время турецкие военно-воздушные силы осуществляли вылеты под руководством Альянса, этого инцидента не было бы.