Эрдоган предположил, что сбившие российский Су-24 пилоты хотели причинить вред дипотношениям Турции и РФ

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет "Гордон".

"Два пилота, сбившие российский самолет, задержаны по делу о перевороте, Они могут быть связаны с организацией Гюлена, но доказательств пока нет. Это установит суд", - заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что пилоты, возможно, хотели причинить вред дипломатическим отношениям Турции и России.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля мэр Анкары Мелих Гекчех заявил о том, что пилот истребителя, сбивший российский бомбардировщик, был причастен к попытке государственного переворота в Турции в конце прошлой недели.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.