Выходец из Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

12:33, 11 апреля 2017
Мир
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Задержанный в Стокгольме узбек признался в совершении теракта, который унес жизни четырех человек.

Акция памяти жертв теракта в Стокгольме / REUTERS

Задержанный после атаки в Стокгольме 39-летний этнический узбек, признался в совершении террористического акта, заявил его адвокат во вторник, 11 апреля, в ходе рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого, передает DW.

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После этого заявления защитника заседание проходило в закрытом режиме.

По данным СМИ, ранее предполагаемому террористу было отказано в предоставлении убежища.

Как сообщалось, 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих.

Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один - позже в больнице.

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Теги: #теракт#Швеция