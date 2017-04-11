Выходец из Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

Задержанный после атаки в Стокгольме 39-летний этнический узбек, признался в совершении террористического акта, заявил его адвокат во вторник, 11 апреля, в ходе рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого, передает DW.

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После этого заявления защитника заседание проходило в закрытом режиме.

По данным СМИ, ранее предполагаемому террористу было отказано в предоставлении убежища.

Как сообщалось, 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих.

Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один - позже в больнице.