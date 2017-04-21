В сети появились видео с места нападения на здание ФСБ в России

13:15, 21 апреля 2017
Мир
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Сейчас на месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия.

На месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия / скриншот

В сети появилось видео из Хабаровска, где было совершено нападение на здание ФСБ. На видео, которые в Интернете публикуют пользователи соцсетей, также можно заметить правоохранителей с оружием.

Российские СМИ сообщают, что на месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщал УНИАН ранее, в российском городе Хабаровск напали на приемную ФСБ. Об этом сообщили в самой службе. Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной. Нападающего убили.

"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по людям, которые находились в приемной", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

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Теги: #нападение на ФСБ в Хабаровске