В сети появились видео с места нападения на здание ФСБ в России

В сети появилось видео из Хабаровска, где было совершено нападение на здание ФСБ. На видео, которые в Интернете публикуют пользователи соцсетей, также можно заметить правоохранителей с оружием.

Российские СМИ сообщают, что на месте происшествия проводят оперативно-следственные мероприятия.

ОГО!!! Хабаровск выдает!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy — Олег Т. (@docZLO) April 21, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в российском городе Хабаровск напали на приемную ФСБ. Об этом сообщили в самой службе. Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной. Нападающего убили.

"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по людям, которые находились в приемной", - сообщили в ЦОС ФСБ России.