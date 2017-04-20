СМИ Северной Кореи заявили, что Пхеньян может превратить США в пепел

В Северной Корее СМИ предупредили Соединенные Штаты Америки о "супермощном предупредительном ударе". Об этом пишет Reuters со ссылкой на газету Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".

В СМИ такая информация появилась после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США ищут способы давления на КНДР из-за ее ядерной программы. В частности в центральном печатном СМИ КНДР опубликовали предупреждение о превентивном ядерном ударе по базам США в Южной Корее и по континентальной части Америки.

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"В случае нашего супермощного упреждающего удара будут полностью уничтожены не только вооруженные силы американских империалистов в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть США. Они превратятся в пепел", - говорится в издании.

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

«Мы не пытаемся начать борьбу, так что не пытайтесь дать нам ее», - сказала она, добавив, что Пхеньяну не следует «играть» на данном этапе развития событий.