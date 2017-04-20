"Не стоит играть": представитель США в ООН предостерегла Северную Корею от попыток развязать войну
08:47, 20 апреля 2017Мир
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Пхеньяну не стоит «играть» на данном этапе развития событий, заявила Хейли.
Иллюстрация REUTERS
Постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Об этом сообщает Associated Press.
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«Мы не пытаемся начать борьбу, так что не пытайтесь дать нам ее», - сказала она, добавив, что Пхеньяну не стоит «играть» на данном этапе развития событий.
Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм.
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