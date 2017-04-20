"Не стоит играть": представитель США в ООН предостерегла Северную Корею от попыток развязать войну

Постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте такжеПутаница с авианосцами: в Пентагоне объяснили заявление Трампа

«Мы не пытаемся начать борьбу, так что не пытайтесь дать нам ее», - сказала она, добавив, что Пхеньяну не стоит «играть» на данном этапе развития событий.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм.