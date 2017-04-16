Сербия хочет закупить два дивизиона С-300 у России и Беларуси

Сербия обсуждает перспективы покупки двух дивизионов ракетных систем С-300 и полкового командного пункта с Россией и Беларусью, сообщает ZN.ua со ссылкой на премьер-министра Сербии Александра Вучича.

Вучич сообщил журналистам о том, что лично обсуждал этот вопрос с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

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"По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко", - подчеркнул сербский пермьер-министр.

Несколькими месяцами ранее, в январе 2017 года глава Министерства обороны Сербии Зоран Джорджевич сообщал о планах ведения переговоров с Беларусью, относительно приобретения С-300.

"У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед", - добавил Вучич.

В прошлом году Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Сербия, которая долгое время поддерживала тесные связи с Россией, рассчитывает на московскую поддержку в дипломатической борьбе, чтобы не допустить вступления Косово в ООН.