Взрывы возле автобуса футболистов "Боруссии": преступники использовали военные детонаторы - СМИ

Во время нападения на автобус футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) было использовано взрывчатое вещество, которое может иметь отношение к немецкой армии - Бундесверу. Об этом со ссылкой на данные расследования, приведенные изданием Die Welt в субботу, сообщает "Немецкая волна".

Читайте такжеНападение в Дортмунде: следователи сомневаются в подлинности записок с места преступления

"Военные детонаторы, использованные для совершения нападения, указывают на профессиональную подготовку организаторов. Нападение на автобус футбольной команды расследует спецподразделение Федерального управления по уголовным делам, в который входит более сотни сотрудников", - говорится в материале.

Полиция не исключает дальнейших нападений, пишет Die Welt со ссылкой на источники в полиции. По этим данным, под угрозой находятся прежде всего посетители футбольных матчей, рок-концертов и других массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Дортмунде произошли взрывы возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек - испанский футболист Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

На месте взрывов была найдена записка, которая, по информации немецких СМИ, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного".

В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии принимают участие в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому с этого момента спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцев" значатся в "смертном списке "Исламского государства". Авторы письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.