В США требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа, на митинге в Калифорнии произошла драка (фоторепортаж)

В ряде городов США - Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне - прошли митинги с требованием к Трампу обнародовать налоговую декларацию.

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В городе Беркли (штат Калифорния) между противниками и сторонниками президента США произошла драка. В ситуацию вмешалась полиция, она задержала 21 участника инцидента, передает CNN.

Правоохранители рассказали, что митингующие бросали петарды и использовали газовые баллончики. Несколько человек пострадали, у демонстрантов изъято большое количество запрещенных предметов.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в южной Калифорнии, в городе Хантингтон-Бич, сторонники президента США Дональда Трампа во время митинга в его поддержку подрались с теми, кто выступает против действующего президент.