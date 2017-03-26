В Калифорнии сторонники и противники Трампа устроили драку (фото)

В южной Калифорнии, в городе Хантингтон-Бич, сторонники президента США Дональда Трампа в ходе митинга в его поддержку подрались с теми, кто выступает против действующего президента, сообщает Reuters.

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В результате произошедшего четыре человека были задержаны, сообщили агентству в местной полиции.

Стычка произошла, когда группе участников марша под названием «Сделаем Америку снова великой (Make America Great Again)», выступающих в поддержку президента, по пути встретились с противники Трампа. Около десятка молодых людей, протестующих против действующего президента, одетых во все черное, отказались отойти от велосипедной дорожки, по которой шла многочисленная группа сторонников Трампа.

В итоге вспыхнула драка, в ходе которой ее участники применяли перцовые баллончики. По информации полиции, к месту проведения митинга направлялись примерно 2 тыс. сторонников Трампа, противников президента было около 20 человек.