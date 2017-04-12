Лавров заявил, что Россия в Сирии не делает ставку на Асада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в Сирии не делает ставку на президента страны Башара Асада или кого-то другого.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы не делаем ставку на какую-то персону: ни на президента Асада, ни на кого-то другого», - заявил министр.

По словам Лаврова, все сирийцы «должны, как это и записано в резолюции Совета безопасности ООН, сесть и договориться».

«Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог», - подчеркнул он.

При этом Лавров заявил, что у России остается устойчивое подозрение, что США не трогают террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии, чтобы попытаться свергнуть Асада силой.

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По его мнению, международная коалиция во главе с США по сути дела не боролась «эффективно, активно, настойчиво» с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой», пока там не появились ВКС РФ.

«Даже после этого американская коалиция при президенте Обаме наносила удары только по некоторым позициям ИГИЛ. «Джебхат ан-Нусру» всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что «Нусру» до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать «план Б» и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой», - сказал Лавров.

В тоже время он сообщил, что в ходе переговоров увидел готовность США поддержать международное расследование событий в Идлибе, где было использовано химическое оружие.

«Мы увидели готовность наших американских коллег поддержать такое расследование и рассчитываем на то, что имеющиеся у ООН и ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что «если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они не хотят установить истину».

По словам Лаврова, Москва не увидела «никаких подтверждений», что там были какие-либо отравляющие вещества.