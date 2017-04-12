Россия нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу, есть погибшие - СМИ

11:48, 12 апреля 2017
Мир
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По предварительным данным, погибли 3 человека.

ВКС РФ нанесли удар по Идлибу / REUTERS

ВКС России нанесли удары по селу Хамбушия в окрестностях сирийской провинции Идлиб, в результате чего, по предварительным данным, погибли три и ранения получили восемь человек. 

Раненые доставлены в полевые госпитали, передает Анадолу со ссылкой на местные источники.

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В то же время силы режима Асада подвергли ракетно-минометному обстрелу села в окрестностях провинций Лазкийе и Идлиб.

По данным ООН, в ходе войны в Сирии погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

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Теги: #Россия#Сирия