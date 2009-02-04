Заседание комиссии НАТО-Грузия пройдет в Брюсселе
01:22, 04 февраля 2009Мир
1844
Запланирована встреча с постпредом США
Второе по счету заседание комиссии НАТО - Грузия состоится в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил РИА "Новости" источник в Департаменте информации грузинского МИД.
"Будут обсуждаться вопросы, связанные с выполнением ежегодной программы сотрудничества Грузии с НАТО", - отметил собеседник агентства.
Грузинскую делегацию возглавит и.о. главы МИД Григол Вашадзе, который после заседания встретится с генсеком альянса Яапом де Хоопом Схеффером в двустороннем формате.
В состав грузинской делегации также входят и.о. министра обороны Давид Сихарулидзе и и.о. госминистра по евроинтеграции Георгий Барамидзе.
Планируется встреча Вашадзе с постпредом США в НАТО Куртом Волкером.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter