Заседание комиссии НАТО-Грузия пройдет в Брюсселе

Второе по счету заседание комиссии НАТО - Грузия состоится в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил РИА "Новости" источник в Департаменте информации грузинского МИД.

"Будут обсуждаться вопросы, связанные с выполнением ежегодной программы сотрудничества Грузии с НАТО", - отметил собеседник агентства.

Грузинскую делегацию возглавит и.о. главы МИД Григол Вашадзе, который после заседания встретится с генсеком альянса Яапом де Хоопом Схеффером в двустороннем формате.

В состав грузинской делегации также входят и.о. министра обороны Давид Сихарулидзе и и.о. госминистра по евроинтеграции Георгий Барамидзе.

Планируется встреча Вашадзе с постпредом США в НАТО Куртом Волкером.