Страны G7 хотят побудить Россию отказаться от поддержки Асада

02:48, 11 апреля 2017
Мир
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Асад отравил не только невинных жителей Сирии, но и репутацию России, заявил Борис Джонсон. Москву необходимо переубедить в ее "нерушимой верности" сирийскому президенту, считает Зигмар Габриэль.

Иллюстрация / REUTERS

Страны G7 призывают Россию прекратить поддерживать режим сирийского президента Башара Асада. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы Москва прекратила сотрудничество с Асадом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на саммите "большой семерки" в итальянской Лукке в понедельник, 10 апреля. Кремль необходимо переубедить в его "нерушимой верности" сирийскому президенту, добавил политик, как сообщает DW.

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В начале саммита министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поднял вопрос о новых санкциях против российского руководства в связи с ситуацией в Сирии.

"Президент России Владимир Путин должен посмотреть правде в глаза в отношении поддерживаемого им тирана Асада",  - сказал Джонсон.

"Сирийский президент отравил не только "невинных жителей Сирии", но и "репутацию России",  - указал глава МИД Великобритании.

На четырехчасовой встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Лукке, предшествовавшей официальному открытию саммита, Джонсон предложил в числе прочих возможных санкций ввести штрафные меры против военного командования РФ в Сирии.

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Теги: #Асад#санкции против РФ